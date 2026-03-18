Bakan Uraloğlu: Bayramda iç hatlarda 867 ilave sefer planladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda ek kapasite sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketlerimizle koordineli şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek" dedi. Planlamaya göre en fazla ek seferi Türk Hava Yolları'nın gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
