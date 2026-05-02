Bakan Uraloğlu: "Kurallara Uymak Bir Zorunluluk Değil, Hayata Duyduğumuz Saygının Göstergesidir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1-7 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, sadece kuralları hatırladığımız bir hafta değil hayatın değerini yeniden düşündüğümüz bir farkındalık çağrısıdır. Bir anlık ihmalin telafisi yok ama bir anlık dikkat, bir ömrü korur. Kurallara uymak bir zorunluluk değil, hayata duyduğumuz saygının göstergesidir. Trafikte saygının ve sorumluluğun hakim olduğu, kurallara uymanın hayatları koruduğu, her yolculuğun huzurla tamamlandığı yarınlara."

Kaynak: ANKA