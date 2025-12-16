Haberler

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya gelerek siber suçlarla mücadele ve uluslararası çözümler üzerine görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine yönelik atılan adımların ele alındığını belirtti.

Tunç, Önal'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

