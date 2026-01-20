Bakan Tunç: Bayrağımıza saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırı ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

'35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Tunç, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili de soruşturmaların devam ettiğini bildirerek, "Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.