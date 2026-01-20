Haberler

Bakan Tunç: Bayrağımıza saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: Bayrağımıza saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetleyerek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuda soruşturma başlattığını açıkladı. Ayrıca, Suriye'deki çatışmalar bahane edilerek Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili 356 şüpheli hakkında soruşturma açıldığını ve 35 kişinin tutuklandığını belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırı ile ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

'35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Tunç, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlerle ilgili de soruşturmaların devam ettiğini bildirerek, "Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı

