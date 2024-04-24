Bakan Tekin, şehit polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ün sergisini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit polis Hüseyin Gül'ün oğlu 12 yaşındaki Talha Gül'ün hazırladığı sergiyi ziyaret etti.

CSO Ada Ankara'daki sergiye gelen Bakan Tekin'i, Talha Gül ve annesi Tuğba Gül karşıladı.

Tamamı yağlı boya resimlerden oluşan 50 eseri inceleyen Tekin, eserler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Talha ile ramazan ayının ilk günü karşılaştığını, kendisine sergi açacağını söylediğinde katılacağına dair söz verdiğini söyledi.

Talha gibi öğrenciler yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Tekin, "İnşallah Talha'ların sayısı artar." dedi.

Talha'nın şehit çocuğu olduğunu belirten Tekin, "Her çıkan kişi babasının arkasından bir Fatiha okumuş oluyor. Mekanı cennet olsun. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin." ifadesini kullandı.

Anne Tuğba Gül de sergiye katılmasından dolayı Bakan Tekin'e teşekkür ederek, "Vatanımızda, ülkemizde nice güzel evlatlar yetişsin. Hepsi böyle güzelliklere imza atsın, okusunlar. Teknolojiyi güzel şeyler için kullansınlar ama muhakkak okusunlar. Vatanın ve ülkenin güzel evlatlara ihtiyacı var. Bu anlamda da Talha ile gurur duyuyorum." diye konuştu.