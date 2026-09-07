Bakan Tekin: Öğretmenlerimizin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurumuzu yayımladık

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mazeret durumları dikkate alınarak iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurunun yayımlandığını açıkladı. Buna göre ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak, atamalar ise 18 Eylül 2026'da yapılacak.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurumuzu yayımladık! Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA