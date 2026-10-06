Bakan Tekin: En büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek

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GAZİLERLE GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ne geçti. Dernek yöneticileri ile görüşen Bakan Tekin, Şehit Gazi Sokağı ve Şehit Gazi Müzesi'nde de şehit resimlerini inceledi. Tekin, uçakla Ankara'ya gitmek üzere kara yolu ile Yüksekova'dan Van'a geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı