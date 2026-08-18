Bakan Tekin'den YKS Sonuçları Mesajı
- "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında üniversite hayatına adım atacak öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeklerinin karşılığını alan gençlerimizin yolları ve bahtları açık olsun."
Kaynak: AA