Bakan Tekin'den Öğrencilere Motivasyon Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."