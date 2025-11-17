Haberler

Bakan Tekin'den Öğrencilere Motivasyon Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere yeni hedefler ve gayretle çalışmanın önemini vurguladı. Her yeni başlangıcın yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Tekin, öğrencilere güvenerek yanlarında olacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.