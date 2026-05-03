Bakan Tekin'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ağaoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim ailemize sabır diliyorum. Bu büyük acı, ailesiyle birlikte hepimizin yüreğine düşmüştür. Bakanlık olarak evlatlarımızın ve eğitim ailemizin güvenliği, huzuru ve geleceği için gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."