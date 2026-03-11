Bakan Tekin: Çocuklarımızın erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin tartışmalarla ilgili, "Artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım" dedi.

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin tartışmalarla ilgili, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Bizim derdimiz zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesi meselesiydi. Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.

'ARA TATİL SEMİNERLERİ ONLİNE YAPILACAK'

Ara tatil uygulamasına ilişkin soruları da yanıtlayan Tekin, "Attığımız her adımı bakanlık içerisindeki genel müdürlükler bünyesinde bulunan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan çalışmaların arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığını, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Ara tatiller de bunun içinde. Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor. Ara dönemde öğretmen arkadaşlarımız seminerlerini okula gelmeden online olarak yapacaklar. Bunu kendilerine zaten duyurduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı