Bakan Tekin, Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Xiaoping ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang ile görüştü. Tekin, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna ifade ederek, şunları söyledi:

"Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz. Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız."

Bakanlık, Çinli Bakan Xiaoping'in de Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret ettiğini, Devlet Başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını kaydetti. Öte yandan, Xiaoping'in, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirttiği ve ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladığı belirtildi.

Bu yıl Eylül ayında Çin'in Şangay kentinde Finans Becerileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydeden Xiaoping, zirveye Bakan Tekin'i davet etti. Bakan Tekin, bu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını, bu kapsamda eğitim alanında iş birliğini artırmak için çalışma grupları da oluşturulabileceğini dile getirdi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Kaynak: ANKA