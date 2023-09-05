Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların...
Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli."
Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel