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Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların...

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Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli."

Bakan Tekin: "Bizim ders kitaplarımızın bilimselliği piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez. Baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

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