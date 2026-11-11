Bakan Tekin, Ağaçlandırma Günü'nde fidanların geleceğe nefes olacağını söyledi

Bakan Tekin, Ağaçlandırma Günü'nde fidanların geleceğe nefes olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı. Tekin, paylaşımında toprakla buluşturdukları her fidanın bugüne ve yarınlara nefes olacağını belirterek günün çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem bugünümüze hem de yarınlarımıza nefes olacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün toplumumuzda çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA