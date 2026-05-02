Bakan Şimşek: "Yıllıklandırılmış İhracat 275,8 Milyar Dolar ile Tarihimizin En Yüksek Seviyesine Ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın nisan ayında takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 arttığını, ithalattaki artışın ise yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz."

