Bakan Şimşek:  Artan Enerji Fiyatlarının Ülkemizde Enflasyon Görünümünü Olumsuz Etkilemesi Bekleniyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşla birlikte artan enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerindeki bozulmada etkili olduğunu belirtti. Şimşek, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların sürdürüleceğini vurguladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

