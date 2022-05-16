Bakan Özer: "Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik yıla değil 12 aya bakacağız gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız"
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Adana, Sivas ve Düzce Bilim Sanat Merkezlerinin açılışının yapılması Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin...
BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Adana, Sivas ve Düzce Bilim Sanat Merkezlerinin açılışının yapılması
Kurdele kesimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.
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AA / Cebrail Karabulut - Güncel