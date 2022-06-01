Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız" - Haberler

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Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız"

AA - İhsan Can - Güncel
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Hediye ve ödül takdimi Hatıra fotoğrafı çekimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı...

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Hediye ve ödül takdimi

Hatıra fotoğrafı çekimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (2)

AA / İhsan Can - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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