Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız" - Haberler

Bakan Özer: "2 hafta içerisinde engelli vatandaşlarımıza hizmet veren Halk Eğitim Merkezlerini kurmuş olacağız"
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Hediye ve ödül takdimi Hatıra fotoğrafı çekimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı...
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Hediye ve ödül takdimi
Hatıra fotoğrafı çekimi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sporcuların gösterilerini izlemesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in etkinlik alanını gezmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri'ne katıldı. (2)
AA / İhsan Can - Güncel