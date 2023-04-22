Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın (2)

BAKAN NEBATİ ERDEMLİ'DE

AK Parti 1'nci sıra Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Nebati, "Ben Mersin'e hizmet etmek için geldim. Bizim işimiz üretmek ve hizmet etmektir. Bizler buraya hizmetkar olmaya geldik. İnşallah 14 Mayıs'ta büyük bir çoğunlukla seçimi kazanacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın balkonda yapacağı zafer konuşmasını hep birlikte dinleyeceğiz" dedi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),