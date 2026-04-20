Bakan Memişoğlu, ABD Ticaret Odası Temsilcileriyle Sağlık Gündemini Görüştü

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık teknolojileri ve yerli inovasyon konularını ele aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektörün önde gelen temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Memişoğlu, görüşmede koruyucu sağlık hizmetleri gündemi çerçevesinde erken teşhis teknolojileri, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli inovasyon, yapay zeka tabanlı öngörü modelleri ile dijital sağlık ekosistemi gibi başlıkların masaya yatırıldığını açıkladı.

Toplantıda sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insan odaklı biçimde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Bakan Memişoğlu, geleceğin sağlık vizyonunun, teknolojinin insan odaklı kullanımı ve güçlü iş birlikleriyle inşa edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA