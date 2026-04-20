Bakan Memişoğlu, ABD Ticaret Odası Temsilcileriyle Sağlık Gündemini Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojileri üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yerli inovasyon, dijital sağlık ekosistemi ve insan odaklı teknolojiler görüşüldü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık teknolojileri ve yerli inovasyon konularını ele aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektörün önde gelen temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Memişoğlu, görüşmede koruyucu sağlık hizmetleri gündemi çerçevesinde erken teşhis teknolojileri, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli inovasyon, yapay zeka tabanlı öngörü modelleri ile dijital sağlık ekosistemi gibi başlıkların masaya yatırıldığını açıkladı.

Toplantıda sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insan odaklı biçimde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Bakan Memişoğlu, geleceğin sağlık vizyonunun, teknolojinin insan odaklı kullanımı ve güçlü iş birlikleriyle inşa edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı

Yılın yasak aşk bombası