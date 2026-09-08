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Bakan Memişoğlu'ndan "Dünya Fizyoterapi Günü" mesajı:

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- "Bilgi, tecrübe ve özverileriyle iyileşme yolculuğunda vatandaşlarımızın yanında olan tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutluyorum"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutladı.

Memişoğlu, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nice güzel adımın atılmasına emek veren kıymetli fizyoterapistlerimiz... Bilgi, tecrübe ve özverileriyle iyileşme yolculuğunda vatandaşlarımızın yanında olan tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA
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