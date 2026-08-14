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Bakan Memişoğlu'ndan AK Parti'nin 25. Yılına Övgü

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, partinin 'bir Türkiye kitabı' olduğunu belirterek, 25 yıldır büyük reformlar ve hizmetlerle sayfaların yazıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı yazmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ak Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ak Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her sayfası alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı. 25 yıldır bu dev eserin her sayfasına büyük reformlar ve unutulmaz hizmetler kazıdık. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı inanç ve ilk günkü heyecanla Türkiye Yüzyılı'nı yazmaya devam ediyoruz. AK Parti 25 yaşında. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun."

Kaynak: AA
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