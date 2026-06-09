Bakan Memişoğlu: 4 ayda Sağlıklı Hayat Merkezlerimize 96 bini aşkın başvuru gerçekleşti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılının ilk 4 ayında Sağlıklı Hayat Merkezlerimize 96 bini aşkın başvuru gerçekleşti" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, 'Hastalanmadan önce sağlığı korumak' vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi, 973 Toplum Sağlığı Merkezi ve 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ile Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; beslenme danışmanlığından fiziksel aktivite programlarına, kanser taramalarından psikososyal desteğe kadar 17 farklı alanda hizmet veriyoruz. 2026 yılının ilk 4 ayında, Sağlıklı Hayat Merkezlerimize 96 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz 158 milyondan fazla tarama ile kronik hastalıkların yönetiminde proaktif bir süreç başlattık. 10,6 milyon vatandaşımızın obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi risklerini erken aşamada tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte, başta ülkemizin dört bir yanında özveriyle hizmet veren 31 bin aile hekimimize ve sağlık ordumuzun her bir çalışanına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber: Ruken KADIOĞLUANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı