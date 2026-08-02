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Bakan Memişoğlu: 2025'te 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik

Bakan Memişoğlu: 2025'te 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "334 emzirme polikliniğimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik" dedi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "334 emzirme polikliniğimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anne sütü, evlatlarımızın hayata en sağlıklı adımı atmasını sağlayan eşsiz bir mucizedir. Koruyucu sağlık anlayışımız doğrultusunda, annelerimizi ve bebeklerimizi destekleyen çalışmalarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün 81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl', 78 ilimiz ise 'Altın Bebek Dostu İl' statüsündedir. 334 emzirme polikliniğimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde sunduğumuz emzirme danışmanlığı hizmetiyle, sadece 2025 yılında 300 bini aşkın vatandaşımıza emzirme eğitimi verdik. Evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atması için annelerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, ebelerimize ve anne sütünü teşvik etmek için özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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