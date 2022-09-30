Bakan Kurum, ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti. Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız İklim Değişikliği Murat Kurum Güncel Haberler

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