Bakan Kurum, ziyaretlerde bulundu
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Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti.
Temel atma ve toplu açılış töreni öncesinde esnaf ziyareti yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan dairelerin tapularını hak sahiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Güncel