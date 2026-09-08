Bakan Kurum, "Mapa-Şamandıra" tanıtım filmini paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile oyuncu Erkan Can'ın rol aldığı "Mapa-Şamandıra" tanıtım filminin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ata Demirer ile Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı. Gördükleri manzara ise denizin altında saklı bambaşka bir dünyaydı. Binlerce canlı, deniz çayırları ve nefes alan bir ekosistem... Mapa-Şamandıra Sistemi'yle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, su altındaki yaşamı koruyoruz."

Kaynak: AA