Malatya'da Deprem... Murat Kurum: "Şu An İtibarıyla Herhangi Bir Olumsuz İhbar Bulunmuyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA