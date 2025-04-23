Bakan Kurum, İstanbul'daki Depremin Ardından Şehre Hareket Etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunacağını açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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