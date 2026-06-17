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Bakan Kurum, Haymana ve Gölbaşı belediye başkanlarıyla görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya gelerek ilçelerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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