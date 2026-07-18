Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı