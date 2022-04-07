ANKARA (DHA) - Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak atık toplayıcılarının çalışma koşullarına ilişkin, "Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk- İş temsilcileri ve sokak atık toplayıcıları ile iftarda bir araya geldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına Bakan Murat Kurum'un yanı sıra, Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman ve çok sayıda kişi katıldı.

"Geçenlerde Urfa Siverekli atık toplayıcı Ali kardeşimiz şöyle demişti: 'Ağabey, sokakta bazen çocuklar görüyorum. Köydeki kardeşlerimi hatırlıyorum, yanlarına yaklaşıp sevmek istiyorum, elbiseme bakıp benden kaçıyorlar. Gençler görüyorum, sohbet etmek istiyorum, üstüme başıma bakıp benden uzaklaşıyorlar.' Ben de ağabeyi olarak şimdi buradan Ali'ye diyorum ki; 'Ali kardeşim sana çok yakında öyle müjdeler vereceğiz ki, artık o çocuklar seni gördüğünde hemen tanıyacak. Yaklaşacak. O gençler, seni gördüğünde sarılacak. Seninle kucaklaşacak.' Bu da bizim Ali kardeşimize, on binlerce atık toplayıcı kardeşimize, ailelerine, çocuklarımıza sözümüzdür."

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Murat Kurum'un konuşması

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Haber: Vuslat AY/ ANKARA,