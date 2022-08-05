Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri Belediyesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nin ardından Silivri Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bakan Kurum'a hazırladıkları "Silivri Tarihi" kitabı ile ilçede ürettikleri doğal ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Yılmaz, ayrıca Bakan Kurum ve beraberindeki heyete, ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Ziyarete, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Ahmet Hamdi Çamlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de katıldı.