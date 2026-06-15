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Fethiye Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor

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"İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Çevre projelerimize verdiği kıymetli destekleriyle bizlere her daim yol gösteren Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. İzmit Körfezi'nde olduğu gibi Mavi Vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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