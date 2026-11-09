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Bakan Kurum: "Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır"

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Bakan Kurum: "Bugünün dünyasında artık söz tükendi.

Bakan Kurum: "Bugünün dünyasında artık söz tükendi. İklim politikası aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji ve şehir politikasıdır. Her şeyden önce insanın geleceğini koruma politikasıdır"

Kaynak: AA
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