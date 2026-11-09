Bakan Kurum: "Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Kurum: "Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor.
Bakan Kurum: "Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız"
Kaynak: AA