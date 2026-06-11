Bakan Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."