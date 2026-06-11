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Bakan Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti

Bakan Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu bakanlıkta kabul ederek şehir projelerini değerlendirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu kabul etti.

Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMeltem Kor:

şehrin gelişimi için yapılan çalışmalar güzel bir şey bence iyi yönetim lazım

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Haber YorumlarıSedat Sağlam:

umarım bi işe yarar ama bunlar sürekli görüşüyorlar da bi değişim görülmüyo ya

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Haber YorumlarıBaşak Enal:

bu tarz toplantılar her seferinde aynı şeyle biliyor sonuçlanıyo bi somut şey çıkmadığı sürece ben inanmıyorum

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