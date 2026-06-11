Bakan Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu kabul etti.

Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı