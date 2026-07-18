Murat Kurum: "1 Temmuz'dan Bu Yana 33 Milyon Ambalaj Topladık"

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. İki milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayının başından itibaren 33 milyon ambalaj toplandığını duyurdu. Kurum şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. İki milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz."

Kaynak: ANKA