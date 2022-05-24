Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı - Haberler

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Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sergi alanını gezmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin doldurulmuş Anadolu Parsı önünde fotoğraf çektirmesi Doldurulmuş hayvanlardan görüntü ANKARA - Tarım ve...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sergi alanını gezmesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin doldurulmuş Anadolu Parsı önünde fotoğraf çektirmesi

Doldurulmuş hayvanlardan görüntü ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı.

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

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