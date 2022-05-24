Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı - Haberler

Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sergi alanını gezmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin doldurulmuş Anadolu Parsı önünde fotoğraf çektirmesi Doldurulmuş hayvanlardan görüntü ANKARA - Tarım ve...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sergi alanını gezmesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin doldurulmuş Anadolu Parsı önünde fotoğraf çektirmesi
Doldurulmuş hayvanlardan görüntü ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katıldı.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel