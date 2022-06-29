Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi

İhlas Haber Ajansı - Çağlar Karaset - Güncel
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- Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi -Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'da geçen sene selde yıkılan ve tamiratı sona eren köprüyü inceledi.

- Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi

KASTAMONU - -Bakan Karaismailoğlu geçen sene selde yıkılan köprüyü inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'da geçen sene selde yıkılan ve tamiratı sona eren köprüyü inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2'nci defa selin meydana geldiği Kastamonu'da Aazdavay, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Azdavay ilçesinde geçen sene 11 Ağustos tarihinde meydana gelen selde yıkılan, yılbaşında tamiratına başlanan ve tamiratı sona eren, ancak ağır kış şartları nedeniyle açılışı gerçekleştirilemeyen çarşı köprüsünü incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz köprü hakkında Bakan Karaismailoğlu'na brifing verdi. Daha sonra Azdavay Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'na Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve Kaymakam Şeyma Nur Kaygusuz tarafından ilçenin simgesi olan yöresel kuşak hediye edildi. Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret ederek selde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Çağlar Karaset - Güncel

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