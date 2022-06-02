Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakika düşecek - Haberler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Denizli'ye gelerek Aydın- Denizli otobanı şantiyesi ve Çevre Yolu Honaz tüneli inşaatlarında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol ağının tesis edildiğini belirterek, "Aydın- Denizli arasında 2 saati bulan ulaşım süresi Aydın- Denizli otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 731 milyon lira da tasarruf edilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre yolu Salihağa Kavşağı'ndaki Aydın- Denizli Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 20 yıl içerisinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırıp, 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Bu süreçte; dünyada, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan en büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi ile Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık. 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımızın, yatırımcılara güven verdiğini görüyoruz. Aydın- Denizli Otoyolu'nu da yine Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında memleketimize kattığımız pek çok eser gibi bu projemiz de Türkiye'nin rekorlar kırdığı bu dönemdeki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Honaz Tüneli'ne geçti.