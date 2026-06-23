Haberler

Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'deki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yahşihan'da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup, süreç titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Uçak almaya gidiyor! Fenerbahçe'den bir yıldız transferi daha
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Litvanya'da hükümet istifa etti

Avrupa ülkesinde büyük kriz! Hükümet sadece 10 ay görevde kalabildi
'Demirtaş'ı ziyaret edeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler

Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Hangi yüzle?

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var