Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'deki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yahşihan'da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup, süreç titizlikle takip edilmektedir."