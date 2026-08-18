Bakan Işıkhan, Moritanyalı mevkidaşıyla görüştü

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydel Houmei ile bir araya geldi. Görüşmede, iki bakanlık arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanyalı mevkidaşı Marieme Mint Boydel Houmei ile iki bakanlık arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmaları görüştü.

Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Sayın Marieme Mint Boydiel Houmei ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri kurumsallaştırmayı sağlayacak faaliyetlerimizi değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan liderliğinde, Afrika ülkeleriyle kazan-kazan ve karşılıklı fayda temelinde ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA