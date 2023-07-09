Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da Vali Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ayrıca Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket kendisine sunuldu.