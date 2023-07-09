Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da Vali Hulusi Şahin'i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ayrıca Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket kendisine sunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.
Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret eden Işıkhan, Vali Şahin ve il protokolünce karşılandı.
Valilik ziyaret defterini imzalayan Işıkhan'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket sunuldu.
Işıkhan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Meydanı Geçici Konteyner Çarşı'da esnafı ziyaret eden Işıkhan sorun ve talepleri dinledi.
Bakan Işıkhan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin'den esnafla ilgili bilgi aldı.