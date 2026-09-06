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Bakan Işıkhan'dan Kızılay'a kan bağışı

Bakan Işıkhan'dan Kızılay'a kan bağışı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her kan bağışının bir insana umut olduğunu belirterek vatandaşları Kızılay Kan Bağışı Merkezlerine gitmeye davet etti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılay Kan Bağışı merkezinde kan bağışladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızılay'a kan bağışladığını belirterek, "Yaptığımız her kan bağışı bir insana umut. Kızılay'ımızın Kan Bağış Merkezi'ndeydik. Dileyen vatandaşlarımızı Kızılay Kan Bağışı Merkezlerine giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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