Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Isparta'da çeşitli ziyarette bulundu. Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Isparta Valiliğini ziyaret eden Işıkhan, burada Vali Abdullah Erin, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Işıkhan, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçen Işıkhan, burada Başkan Er ve partililerle bir araya geldi.

Işıkhan daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
