Bakan Gürlek:"Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek:"Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek.
Bakan Gürlek: "Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz"
Kaynak: AA