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Bakan Gürlek:"Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz"

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Bakan Gürlek:"Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek.

Bakan Gürlek: "Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz"

Kaynak: AA
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