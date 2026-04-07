Adalet Bakanı Gürlek: "Mart Ayında Uyuşturucu, Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumara Yönelik Operasyonlarda Gözaltına Alınan 2 Bin 996 Kişi Tutuklandı"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 729 operasyon düzenlendiğini; 9 bin 185 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 2 bin 996 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlike olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte, bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. 2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA