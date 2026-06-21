Sanal medyada başörtülü kadınlara yönelik sözler sarf eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumda ayrımcılık ve nefreti körükleyen söylem ve eylemlere karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
BAKAN GÜRLEK: NEFRET SUÇLARINA KARŞI GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" dedi.