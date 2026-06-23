Bakan Gürlek: "Yahşihan'daki Patlamayla İlgili Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan elim patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA