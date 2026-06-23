Haberler

Bakan Gürlek: "Yahşihan'daki Patlamayla İlgili Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat imha sahasındaki patlamaya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan elim patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca

Büyük sürpriz: Ezeli rakibe gidiyor!
Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Avrupa ülkesini sarsan olay! Kazada kurtulan olmadı
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada

Kahreden Kaza: 3 çocuk annesiz kaldı